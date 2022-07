Meerdere deelnemers Vierdaagse met ambulance naar ziekenhuis gebracht, alle ziekenwagens ingezet

updateNIJMEGEN - Verschillende lopers zijn op de eerste wandeldag van de Vierdaagse per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Ook worden momenteel om meerdere ambulances per uur opgeroepen om wandelaars te helpen: alle ambulances zijn bezet.

Ambulances, rapid responders en medisch personeel op motoren: rond 15.00 uur waren alle hulpverleners die zijn vrijgespeeld voor de Vierdaagse aan het rijden. ,,We hebben op dat moment echt even een piek gehad”, vertelt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. ,,De oorzaak is een combinatie van het warme weer, het gegeven dat we twee jaar geen Vierdaagse hebben gehad en dat het de eerste dag is.”

Hoeveel voertuigen er vandaag rijden, weet de woordvoerder niet. Ze zegt dat de Veiligheidsregio niet verrast is door het aantal hulpvragen. ,,Het is wel voortdurend beheersbaar gebleven. We verwachten overigens dat het de komende uren druk blijft. We krijgen nu te maken met mensen uit de staart van het legioen en het wordt nog steeds benauwder.”

Rond het middaguur sprak de woordvoerder nog van ‘relatief weinig’ hulpverleningen, vergeleken met vorig jaar. Op de Voerweg in Nijmegen ging rond 13 uur een loper onderuit. Twee ambulances waren snel ter plekke: de man kwam na enige tijd bij en werd meegenomen naar het ziekenhuis. Ook tussen Wijchen en Beuningen reed een ziekenwagen het parcours op. Wat daar aan de hand was, is niet duidelijk.

Ook bij de Wedren was een ziekenwagen te zien.

Volledig scherm Onwelwording op de Voerweg. © Paul Rapp

Het is tijdens de Vierdaagse vrij gebruikelijk dat er ambulances soms af en aan moeten rijden om lopers te helpen. Zeker in jaren dat er ook hogere temperaturen waren, werden er op de woensdag van de mars veel lopers onwel.

De Vierdaagse heeft samen met de Vierdaagsefeesten de hele week door twee extra ambulances beschikbaar.

Volledig scherm Op de dijk bij Niftrik, nog vroeg op de route, is het al warm. © Eveline van Elk