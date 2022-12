‘Meester Marc’ uit Nijmegen doneerde een stukje lever aan een ziek kind: ‘Wie weet dat ik zo één iemand op een idee breng’

Het was zomer 2020, de coronacrisis leek even ver weg en op tv ging het eindelijk weer eens over andere dingen. En wat voor dingen. Op een lome avond hoorde Marc Zegers (30) uit Nijmegen een leverchirurg aan een talkshowtafel een verhaal vertellen dat hij daarna niet meer uit zijn hoofd kreeg.



De dagen na de uitzending dacht Zegers, die leerkracht is op een basisschool in Groesbeek, veel na over de woorden van de chirurg: kind, groot tekort, anoniem. En in welke volgorde hij die woorden ook husselde, er bleef echt maar één conclusie over.



Diezelfde maand nog, tijdens een scoutingkamp, tikte ‘meester Marc’ een mailtje naar het UMCG in Groningen: ja, ik wil ook graag een stukje van mijn lever doneren aan een ziek kind.