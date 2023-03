Meijer baalt van nederlaag NEC tegen Ajax: ‘We hadden minimaal een punt moeten pakken’

NEC kon zich behoudens in de openingsfase, waarin de ploeg een paar keer ontsnapte aan een tegendoelpunt, goed wedijveren met Ajax. De bezoekers kregen zelf ook een aantal goede kansen, maar waren niet efficiënt genoeg.

,,Ik vind dat we minimaal een punt hadden moeten pakken”, zei Meijer. ,,Ik had het idee dat Ajax bang was voor onze tegenstoot. Er lag veel ruimte als we ons onder hun druk uit voetbalden. Maar dan was vaak de eindpass of het afwerken ondermaats. Dat heeft misschien wel met kwaliteit te maken.”

NEC had het verlies te wijten aan een fout van Bart van Rooij. De rechtsback verspeelde in de 52e minuut aan de zijlijn kinderlijk de bal aan Dusan Tadic, die vervolgens ploeggenoot Mohammed Kudus bediende voor het enige doelpunt van de wedstrijd.

,,Het is extra pijnlijk dat we de goal weggeven. Bart was naïef en had de bal moeten wegwerken. En daarna had Souffian sneller moeten reageren en Kudus niet voor zich moeten laten komen. Ajax speelde het uitstekend uit. Dat is het verschil tussen top en subtop, waar wij naartoe willen.”

Schöne

Nog een tegenvaller voor NEC was de blessure van Lasse Schöne. De aanvoerder verzwikte in de eerste helft zijn enkel en bleef in de pauze in de kleedkamer achter. Hij werd vervangen door Andri Baldursson, die verdienstelijk speelde in de tweede helft.

,,Lasse verzwikte zijn enkel bij het blokken van een bal. Er zit nu een eitje op en het is afwachten of we hem lang moeten missen. Maar ik werd vrolijk van de invalbeurt van Andri. Hij was ook comfortabel aan de bal en bracht daarmee rust in het elftal.”

Voor NEC staat er een cruciaal tweeluik op het programma. De club treft achtereenvolgens FC Utrecht (thuis) en RKC Waalwijk (uit), twee directe concurrenten in de strijd om een plek in de play-offs voor Europees voetbal, en kan dus uitstekende zaken doen.

,,De wedstrijden tegen Utrecht en RKC worden niet beslissend, maar wel veelzeggend. Ik vind dat we al hebben laten zien dat we een plek in de play-offs waard zijn, maar het gaat om de punten. De wedstrijd van vandaag geeft alleen maar meer vertrouwen. We hebben andermaal aangetoond dat we niet makkelijk te kloppen zijn.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.