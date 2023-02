Meijer baalt van nieuwe domper NEC: ‘We hadden allemaal meer van deze week verwacht’

NEC maakte een weinig overtuigende indruk tegen Cambuur. De club kreeg in de eerste helft nog wel een aantal grote kansen (zo miste Elayis Tavsan oog in oog met doelman Robbin Ruiter), maar creëerde in de tweede helft nog maar bar weinig. Cambuur ontbeerde de klasse om in de tegenstoot te profiteren.

,,We zijn natuurlijk niet tevreden met een gelijkspel thuis tegen SC Cambuur. Dat lijkt me duidelijk. We hebben het vooral in de eerste helft laten liggen, daarin kregen we de kansen. Dan moet je jezelf belonen en een doelpunt maken. In de tweede helft merk je dat de batterij naar mate de wedstrijd vorderde leger begon te raken. We gaven steeds meer ruimte weg. Cambuur, dat ik gedurfd vond voetballen met veel druk naar voren, was wel een paar keer dreigend, maar we hebben weinig weggegeven. Zelf hadden we slagvaardiger moeten zijn voor het doel. Sommige jongens dachten in de eindfase te veel na in plaats van dat ze een snelle voorzet gaven of meteen schoten. Ze hebben eerder dit seizoen laten zien dat ze dat wel kunnen, maar nu maakten ze niet altijd de juiste keuze.”

NEC speelde afgelopen woensdag de knotsgekke bekerwedstrijd bij Feyenoord. De ploeg verloor na een slijtageslag van 120 minuten (4-4) na strafschoppen (5-3). De voorbije dagen stonden dan ook vooral in het teken van herstel.

,,We hadden graag een dag extra rust gehad”, vertelde Meijer. ,,Toen de datum en het tijdstip van de wedstrijd tegen Feyenoord bekend werd, hebben we bij de KNVB aangegeven dat het duel met Cambuur wel erg snel volgde. Zij hebben gekeken of we konden ruilen met een zondagwedstrijd, maar vanwege televisierechten en inzet van politie bleek dat niet mogelijk. Dan moet je dat accepteren. Maar de vermoeidheid heeft vandaag zeker in de tweede helft een rol gespeeld. Dat is volgens mij ook wel logisch. We waren donderdag om 2.30 uur in Nijmegen en daarna moest iedereen nog naar huis rijden. Dan kan je zeggen: ja, maar iedereen kon toch uitslapen. Maar zo werkt het niet. Je hele ritme is over de kop gegooid. Dat voel je misschien niet meteen de eerste dag, maar wel op de tweede en derde dag. En vandaag is dag 2,5. Maar goed, als we in de eerste helft gewoon hadden gescoord, dan hadden we ook wat meer energie gekregen. Dat hebben we zelf nagelaten.”

Ook al in de eerste helft tegen Cambuur speelde NEC lang niet zo fel als in de voorgaande twee thuiswedstrijden, tegen Sparta Rotterdam (1-1) en FC Emmen (3-1-zege). Het elftal zette toen de tegenstanders veel meer onder druk en creëerde van daaruit ook meer kansen.

,,Dat had ook met Cambuur te maken”, beweerde Meijer. ,,Zij hielden het achterin heel breed en de verdedigers wachtten heel lang met passen. Als een van onze spelers dan instapte, kozen zij voor een crossbal en moesten wij weer helemaal terug. Dat we wat minder grip op Cambuur kregen dan gehoopt, zal ook met de hoeveelheid energie bij ons te maken hebben gehad.”

NEC heeft al met al een slechte week achter de rug. De club blameerde zich vorige week in de competitie tegen Go Ahead Eagles (1-0-nederlaag). Doordat ook Cambuur niet werd verslagen, liet NEC na om een slag te slaan in de strijd om een plek in de play-offs voor Europees voetbal.

,,We hadden allemaal meer van deze week verwacht”, aldus Meijer. ,,Thuis moet je van Cambuur winnen en dat hebben we niet gedaan. Dat is teleurstellend, maar we moeten door. Ik heb al vaker gezegd dat de prijzen niet worden verdeeld in deze fase van het seizoen. Ik denk nog steeds dat we de play-offs voor Europees voetbal kunnen halen.”

