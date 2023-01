Meijer blij met oude bekende Musaba als versterking voor NEC: ‘Hij geeft ons meer mogelijkheden’

NIJMEGEN - NEC-trainer Rogier Meijer is blij met Anthony Musaba als winterse versterking. De aanvaller werd door NEC woensdag voor de rest van dit seizoen gehuurd van AS Monaco en kan in de thuiswedstrijd tegen Ajax al zijn rentree maken voor de Nijmeegse club.

Meijer en Musaba werkten in het verleden al samen bij NEC onder 19 en later het eerste elftal. De buitenspeler vertrok na een jaar in de hoofdmacht in 2020 voor liefst 2,5 miljoen euro naar AS Monaco. Bij de Franse club slaagde hij er niet in om door te breken en werd hij al verhuurd aan Cercle Brugge, sc Heerenveen en FC Metz.

,,We hebben het vaak gehad over wat we als elftal nog misten”, zegt Meijer. ,,Dat was diepgang, ook zonder bal. Dat brengt Anthony met zich mee, net als wat opportunisme. Hij geeft ons meer mogelijkheden.”

Musaba lijkt zich bij NEC vooral te moeten richten op de rechterflank en moet in dat geval de concurrentie aangaan met Elayis Tavsan, die een moeizame eerste seizoenshelft kende, maar beterschap toonde in de oefenwedstrijden in de winterstop. Hij begint tegen Ajax op de bank, maar is fit genoeg om in te kunnen vallen.

,,We zouden Anthony en Elayis allebei kunnen opstellen, maar iedereen moet vechten voor zijn plek. Als we meer naar achteren moeten voetballen, waardoor er ruimte komt achter de laatste lijn, dan is Anthony iemand die dat als geen ander kan bespelen. Maar ook Elayis heeft zich daarin de laatste tijd ontwikkeld.”

Stunt

Meijer gelooft in een stunt tegen Ajax. De regerend landskampioen kende een dramatisch slot van de eerste seizoenshelft met een nederlaag tegen PSV (1-2) en gelijke spelen tegen Vitesse (2-2) en FC Emmen (3-3). Daardoor staat trainer Alfred Schreuder zwaar onder druk.

,,Het was voor de winterstop al onrustig bij Ajax en dat is het nog steeds”, vertelt Meijer. ,,We weten alleen niet precies hoe ze ervoor staan. Ze hebben nauwelijks oefenwedstrijden gespeeld, tegen Telstar met veel verschillende spelers. Het is voor ons een beetje zoeken. Maar ik heb een goed gevoel.”

,,We hebben de afgelopen weken prima getraind en in de eerste helft van de oefenwedstrijd tegen Heracles (2-0-zege, JB) een hoog niveau gehaald. Als we dat ook tegen Ajax doen, maken we kans. Ze geven best wel wat ruimte weg om te kunnen counteren, maar dat zullen ze zelf vast ook hebben opgemerkt.”

Meijer gaat Oussama Tannane en Souffian El Karouani er nog op wijzen dat zij op scherp staan. Beide basisspelers staan dit seizoen op vier gele kaarten en zijn bij een gele kaart tegen Ajax geschorst voor de derby van volgende week op bezoek bij Vitesse, de oude club van Tannane. Zeker hij is onmisbaar voor NEC.

,,Ik denk dat Oussama graag tegen Vitesse wil spelen”, aldus Meijer. ,,Maar hij moet ook honderd procent geven tegen Ajax. Hij is niet iemand die op halve kracht kan spelen en hij staat met Alvarez tegenover iemand die dat ook niet kan. Hij moet niet in ongemakkelijke situaties terechtkomen, maar daar is hij prof genoeg voor.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.