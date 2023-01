Meijer geniet van spel NEC: ‘Het is fijn dat het geen item meer is dat we zonder Tannane niet kunnen scoren’

NEC stond na ruim een half uur al op een 2-0-voorsprong door twee doelpunten, waaronder een strafschop, van Landry Dimata. De ploeg kende daarna een mindere fase, liet FC Emmen terugkomen tot 2-1, maar herpakte zich na rust en sloeg nog eenmaal toe via een treffer van Ibrahim Cissoko.

,,Deze wedstrijd geeft voldoening”, zei Meijer. ,,We waren in een aantal fases, zeker voor rust, wat minder, maar we hebben een uitstekende tweede helft gespeeld. We hebben genoeg kansen gehad om een grotere uitslag neer te zetten, maar dit is ook een prima resultaat. Ik ben niet verbaasd dat we dit hoge niveau opeens halen in een thuiswedstrijd, die dit seizoen over het algemeen vrij stroef verliepen, maar het is wel lekker dat het er een keer uitkomt.”

NEC werd nog bijna gestraft voor de matige slotfase van de eerste helft. Een minuut na de 2-1 van Richairo Zivkovic, die Philippe Sandler simpel opzij zette, dacht Ahmed El Messaoudi de 2-2 te maken, ware het niet dat Jasper Cillessen knap redde op diens schot.

,,We brachten FC Emmen zelf terug in de wedstrijd”, vertelde Meijer. ,,Ik heb in de rust aangegeven dat we hoger druk moesten zetten en de bal in de opbouw sneller diep moesten spelen, want er lag heel veel ruimte. Bovendien hadden we voorin spelers die goed in hun vel zaten en volop acties durfden te maken.”

Quote Het is fijn dat het geen item meer is dat we niet kunnen scoren zonder Tannane. Rogier Meijer, Trainer NEC

NEC had Oussama Tannane niet nodig om de openingen te vinden. De smaakmaker zat tegen FC Emmen zijn eerste van drie wedstrijden schorsing uit na zijn rode kaart van vorige week tegen Vitesse. NEC scoorde na de doelpuntloze gelijke spelen tegen sc Heerenveen en FC Utrecht voor het eerst zonder Tannane.

,,Het is fijn dat dat nu geen item meer is”, sprak Meijer. ,,We misten drie vaste basiskrachten met Tannane, Mattsson en El Karouani. Het was mooi om te zien dat we dat als team hebben opgevangen. Dit bewijst dat de selectie in de breedte sterker is geworden. Dat is voor mij het grootste winstpunt van vandaag.”

De aanvallers Dimata, Cissoko en Elayis Tavsan behoorden tot de absolute uitblinkers tegen FC Emmen. Het trio kwam veel vaker aan de bal dan voorheen en met name Tavsan, die twee fantastische assists gaf, speelde een stuk vrijer.

,,Dat had vooral te maken met FC Emmen”, beweerde Meijer. ,,Tannane kan hun ook op het juiste moment inspelen. Dat hebben we vandaag goed gedaan. Cissoko is een heel ander type aanvaller dan Mattsson, die veel naar binnen komt. We hebben tegen Cissoko en Tavsan gezegd dat ze voornamelijk aan de zijlijn moesten staan en de één tegen één moesten zoeken, want daar lagen veel mogelijkheden voor ons. We speelden dus op een iets andere manier dan normaal en dit pakte goed uit.”

