Meijer geniet van tweede helft NEC tegen FC Volendam: ‘Mooie combinaties en goede doelpunten gezien’

NEC nam in de tweede helft afstand van FC Volendam. Het elftal speelde een matige eerste helft, maar na de 1-0 van Ivan Márquez (intikker uit hoekschop) na een klein uur was het verzet van de bezoekers gebroken. NEC liep vervolgens uit naar 3-0 via Landry Dimata (schitterende aanval) en invaller Pedro Marques (knappe individuele actie).

,,Het was een leuke wedstrijd”, zei Meijer. ,,We begonnen nog wel slecht. We waren in het eerste kwartier slordig aan de bal en wonnen niet veel duels. Daarna kwamen we er beter in en creëerden we ook kansen. Zeker in de tweede helft heb ik mooie combinaties en goede doelpunten gezien. We hadden vaker kunnen scoren, maar dat gold ook voor Volendam.”

NEC sloot door de zege op FC Volendam de belangrijke februarimaand alsnog goed af. De club stelde hevig teleur tegen Go Ahead Eagles (1-0-nederlaag) en SC Cambuur (0-0), waarna een stevig gesprek volgde tussen de technische staf en de spelers. NEC herstelde zich vervolgens tegen Excelsior (0-3-zege) en trok die lijn dit weekend door.

,,We hebben het met de spelers veel gehad over het rendement dat omhoog moest”, vertelde Meijer. ,,Soms moeten we eerder de voorzet geven of meer mensen in de zestien hebben. Als we eerder een goal maken, ontstaat er ruimte en komen we meer in onze kracht. We hebben te vaak gehad dat we het vroeg in de wedstrijd niet afmaakten.”

Quote Ik snap dat Elayis gefrus­treerd was. Hij speelde een prima wedstrijd, tot het laatste deel van het veld waarin hij een aantal keer helaas niet afrondde Rogier Meijer, Trainer NEC

Bij NEC haalde bijna iedereen een hoog niveau tegen FC Volendam. Met als absolute uitblinkers Dirk Proper en Oussama Tannane, die strooiden met hoogstandjes op het middenveld. De aanvallers bleven daarbij achter. Elayis Tavsan, die grossierde in het missen van kansen, was boos na zijn wissel. Ivan Márquez was emotioneel na zijn doelpunt, dat hij opdroeg aan zijn vorige week overleden oom.

,,Het was mooi om te zien met wat voor bravoure Dirk en Oussama over het veld liepen”, sprak Meijer. ,,Dirk trekt het spel steeds meer naar zich toe en Oussama is gewoon van buitencategorie voor ons. Ik snap dat Elayis gefrustreerd was. Hij speelde een prima wedstrijd, tot het laatste deel van het veld waarin hij een aantal keer helaas niet afrondde. Daarmee moet hij ook omgaan. We hebben hem zeventig minuten laten staan en ik hoopte met alles in mijn hart dat hij er in die tijd een zou maken. Ik vond het mooi voor Ivan dat hij wel scoorde. Op de wedstrijddag tegen Excelsior verloor hij zijn oom. Dat was pittig en na zijn goal kwamen er emoties bij hem los. Een deel van zijn familie zat op de tribune. Hij gaat zondag even naar Spanje om afscheid te nemen.”

NEC deed door de winst op FC Volendam goede zaken in de strijd om een plek in de play-offs voor Europees voetbal. De club klom naar de negende plaats in de eredivisie en heeft met nog elf speelrondes te gaan nog maar twee punten achterstand op de achtste plaats van RKC Waalwijk. Die plek geeft zoals het er nu voorstaat recht op het laatste play-offticket.

,,Ik zat niet in de put in de fase dat het even wat minder ging en ik loop nu ook niet de polonaise”, aldus Meijer. ,,We moeten pas na de laatste speelronde op de achtste plaats staan en ik heb daar alle vertrouwen in, omdat we groeiende zijn. We kunnen dit niveau vasthouden. Voor ons is dit een prima weekend, zonder naar de concurrenten te kijken. We hebben gewonnen en de manier waarop is heerlijk. Ik heb genoten.”

