Meijer heeft dubbel gevoel na gelijkspel NEC tegen Sparta: ‘We hebben ze alle kanten op gespeeld’

NEC-trainer Rogier Meijer houdt een dubbel gevoel over aan het 1-1-gelijkspel in eigen huis tegen Sparta Rotterdam. De Doetinchemmer is zeer te spreken over het vertoonde spel, maar vindt wel dat zijn ploeg heeft nagelaten om te winnen.

NEC was de hele wedstrijd de bovenliggende partij, maar drukte het veldoverwicht niet om in doelpunten. De Nijmeegse club kwam na een klein uur tegen de verhouding in op achterstand door een doelpunt van Arno Verschueren. NEC redde tien minuten voor tijd een punt dankzij een fraaie treffer van invaller Pedro Marques, die pas vijf minuten in het veld stond.

,,Ik ben super tevreden met hoe we hebben gespeeld”, zei Meijer. ,,Ik heb genoten van hoe fris en energiek we op het veld stonden in onze derde wedstrijd binnen een week. We hebben Sparta constant onder druk gezet. Het is zonde dat we de eerste goal niet hebben gemaakt, want dan hadden we ze op de knieën. We hebben onszelf niet beloond door zoveel kansen te missen.”

Mikkel Duelund vlak voor rust en Dirk Proper vlak na de pauze kregen de grootste kansen voor NEC, maar beiden faalden oog in oog met doelman Nick Olij. Diep in de blessuretijd van de tweede helft kopte Landry Dimata op de buitenkant van de paal. In de eerste helft hadden ook Adil Auassar (bijna in eigen doel) en Elayis Tavsan het houtwerk geteisterd.

,,Ik heb niet gemerkt dat we tegen de nummer zes van de eredivisie speelden”, doelde Meijer op de klassering van Sparta. ,,We moesten, zeker na rust, tegen een muur spelen en we hebben ons daar prima doorheen gespeeld. Duelund had een 200 procent kans en Proper had de bal breed moeten leggen op Dimata. Het is jammer dat we anderhalf schot op doel tegen hebben gehad en er één bal in het doel vliegt.”

Duelund speelde tegen Sparta waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd voor NEC. De middenvelder hoopt in de komende dagen zijn transfer naar Aarhus af te ronden. Hij is ontevreden over zijn gebrek aan speeltijd dit seizoen en door de terugkeer van Oussama Tannane, die tegen Sparta zijn laatste van drie duels schorsing uitzat, zou hij vanaf volgende week weer naar de bank verdwijnen.

,,De kans is groot dat Duelund zijn laatste wedstrijd voor ons heeft gespeeld”, bevestigde Meijer. ,,Ik sta er nog steeds zo in dat we geen vervanger hoeven te halen. Hopelijk zijn Bruijn en Mattsson er volgende week tegen Go Ahead Eagles weer bij en we hebben dan Tannane terug. We hebben dus voldoende spelers voor de nummer tien-positie. En voorin hebben we ook genoeg opties. Er komt geen paniekaankoop.”

NEC verzuimde in te lopen op de concurrentie in de strijd om een plek in de play-offs voor Europees voetbal. FC Utrecht, dat in een spektakelstuk met 5-5 gelijkspeelde bij AZ, en sc Heerenveen, dat met 1-3 verloor van Vitesse, leden eveneens puntenverlies. NEC heeft als nummer negen vier punten achterstand op nummer acht Heerenveen, dat een plek bezet die waarschijnlijk recht geeft op deelname aan de play-offs.

,,Het is teleurstellend dat we niet echt zijn ingelopen op de concurrentie”, aldus Meijer. ,,Maar we kunnen vertrouwen putten uit deze wedstrijd. We komen sinds de winterstop tot beter aanvallend voetbal. Dat moeten we vasthouden en normaliter gaan we dan wedstrijden winnen. We hebben de nummer zes van de eredivisie zestig minuten lang alle kanten op gespeeld. Helaas telt alleen de uitslag.”

