Meijer hoeft niet te vrezen voor ontslag bij NEC: ‘Hij staat intern niet ter discussie’

Ook op de camping en in het vakantie­park slaat de inflatie toe: waar ligt de grens bij de vakantie­gan­ger?

Een weekje Griekenland of een vakantiehuisje op de Veluwe? Dat scheelt qua kosten niet zo heel veel. De vakantieprijzen in Nederland zijn weliswaar flink opgelopen het afgelopen jaar, maar voor de Nederlander is dat geen beletsel om in eigen land vakantie te vieren. Integendeel: op de campings en in de vakantieparken is het drukker dan ooit.