Meijer spreekt van ‘mokerslag’ na late nederlaag NEC: ‘De achtste plaats voelt ver weg’

Bakker Robbert is blij, na politiek getouwtrek krijgt hij steungeld: ‘Goede druppel op hete plaat’

De Nijmeegse bakker Robbert Wolf is blij: eindelijk gaat de gemeente Nijmegen zijn aangevraagde steungeld uitbetalen. Het geld komt er nadat daar begin dit jaar flinke politieke discussie over was. ,,Heel netjes dat het er komt. Dit is een goede druppel op de hete plaat.”