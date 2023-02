Meijer zeer teleurgesteld na blamage NEC: ‘Acht jongens konden niet mee in de beleving van Go Ahead’

NEC-trainer Rogier Meijer is zeer teleurgesteld na de pijnlijke 1-0-nederlaag tegen Go Ahead Eagles. De Doetinchemmer vindt dat zijn ploeg zich te makkelijk liet afbluffen.

NEC kwam er geen moment aan te pas tegen Go Ahead Eagles. De bezoekers schoten in de hele wedstrijd geen enkele keer op doel. Go Ahead Eagles sloeg voor rust wel een keer toe. Finn Stokkers reageerde bij een voorzet een stuk alerter dan Bart van Rooij en schoot de bal van dichtbij achter Jasper Cillessen.

,,Go Ahead is een hele fysieke ploeg en daar moesten wij in meegaan”, zei Meijer. ,,Dat hebben we nagelaten en dat is altijd een kwalijke zaak. We hebben een hele matige wedstrijd gespeeld. We waren ontzettend slordig aan de bal en speelden in een veel te laag tempo. Dan is het lastig om wedstrijden te winnen.”

Meijer greep halverwege in en wisselde Ibrahim Cissoko voor linksback Calvin Verdonk. Souffian El Karouani schoof daardoor door naar de linksbuitenpositie. Het was opmerkelijk dat Verdonk de voorkeur kreeg boven Anthony Musaba, die als enige echte aanvaller op de bank zat.

,,Als ik Musaba had gebracht voor Cissoko dan was er niets veranderd in de tactiek en ik wilde met El Karouani een overtal creëren op het middenveld”, legde Meijer uit. ,,Cissoko was één van de zeven, acht jongens die moeite had met de beleving van Go Ahead en het meedoen in het spel. Zulke wedstrijden heb je er tussen zitten en hoort bij de ontwikkeling van een jonge speler.”

NEC reisde met een gehavende selectie af naar Deventer. Philippe Sandler, Landry Dimata en Jordy Bruijn ontbraken door ziekte en verder was onder anderen Magnus Mattsson nog altijd geblesseerd. Meijer had daardoor een erg dunne bank tot zijn beschikking. Dat versterkte bij de aanhang de gedachte dat de club zich in de winterstop meer had moeten versterken.

,,We hebben deze week pech gehad met drie zieken”, vertelde Meijer. ,,Als Sandler, Dimata en Bruijn er wel bij waren geweest, dan hadden we het nu niet gehad over een te dunne selectie. Aan het einde van het seizoen moet blijken of we de juiste keuzes hebben gemaakt, maar die hebben we met het volste verstand gemaakt.”

NEC liet na het 1-1-gelijkspel tegen Sparta Rotterdam voor de tweede week op rij de kans liggen om serieus in te lopen op de concurrentie in de strijd om een plek in de play-offs voor Europees voetbal. De club bleef wel op de tiende plaats staan, maar zag de teams vlak onder zich naderen.

,,We staan er op de ranglijst precies hetzelfde voor als voor deze speelronde”, weigerde Meijer te panikeren. ,,Er is nog geen man over boord, maar we moeten de komende weken een stuk beter voor de dag komen. Vandaag hebben we verzuimd om goede zaken te doen en dat is teleurstellend. Het is lekker dat we tegen Feyenoord (woensdag in de achtste finales van de KNVB-beker, JB) al snel de kans krijgen op revanche.”

