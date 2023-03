Meijer ziet gemakzuchtig NEC na ruime voorsprong tegen FC Utrecht: ‘We namen te veel gas terug’

NEC-trainer Rogier Meijer is teleurgesteld na het 2-2-gelijkspel tegen FC Utrecht. De Doetinchemmer zag de gemakzucht in de ploeg sluipen na een 2-0-voorsprong.

NEC stevende na een uur nog af op een overtuigende zege op FC Utrecht. De ploeg leidde op dat moment comfortabel door twee doelpunten van Landry Dimata, maar daarna liep het alsnog fout af. Bas Dost zorgde voor de aansluitingstreffer en Othmane Boussaid was nog geen vijf minuten later verantwoordelijk voor de gelijkmaker.

,,Er had maar één ploeg moeten winnen en dat waren wij”, zei Meijer. ,,We zaten zo lekker in de wedstrijd. Maar na de 2-0 namen we iets te veel gas terug. We speelden de bal te vaak breed en terug, terwijl ik dacht dat we Utrecht kapot zouden spelen als we meer naar voren waren gegaan. In het verdedigen waren we ook niet rücksichtslos genoeg. Dan roepen we de ellende over onszelf af.”

,,Bij de 2-1 is het wat ongelukkig. Magnus tikte de bal weg, terwijl hij beter zijn lichaam erin had kunnen zetten, waardoor de bal uit was gegaan. Bij de 2-2 ging het ook te simpel. Het was exemplarisch voor het spelbeeld in die fase. Maar dat mag ons niet overkomen. We hadden op dezelfde voet verder moeten gaan als voor de 2-1 en dat hebben we nagelaten.”

Elayis Tavsan had NEC na de 2-2 alsnog aan de zege kunnen helpen, maar hij kreeg de bal oog in oog met Vasilios Barkas niet langs de doelman. De aanvaller, die de laatste weken grossiert in het missen van opgelegde kansen, werd vervolgens uitgefloten door een deel van de NEC-fans.

,,Ik blijf herhalen dat ik tevreden ben over Elayis. Hij ontwikkelt zich. Hij staat niet meer alleen op de zijlijn, maar zoekt de ruimte tussen de linies op en is bedrijvig. Uiteindelijk heeft hij wel een goal nodig om over dit punt te komen. Het helpt hem niet door hem op de bank te zetten of eerder te wisselen. Ik denk dat hij dan juist slechter gaat spelen.”

NEC verzuimde de achtste plaats in te nemen. De club steeg wel ten koste van sc Heerenveen (2-4-nederlaag tegen Ajax) naar de negende plaats en heeft een punt achterstand op de waarschijnlijk voor de play-offs om Europees voetbal benodigde achtste plaats van RKC Waalwijk, de aankomende tegenstander van NEC die dit weekend niet in actie kwam, omdat de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles werd afgelast.

,,Als ik zie welke klassespelers er bij Utrecht in de basis staan, op de bank zitten en nog invallen, dan denk ik dat wij het heel goed doen. We doen niets voor hen onder. We stralen in het veld uit dat we naar de top acht willen. Als we op deze manier blijven spelen en iets scherper zijn in het verdedigen, maken we een goede kans om dat te halen.”

