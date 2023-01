Meijer ziet kansen voor NEC tegen Feyenoord: ‘We hebben niets te verliezen’

NEC moet stunten om een goed resultaat te halen tegen Feyenoord, dat aan kop gaat in de eredivisie. De ploeg won in het verleden pas drie keer in De Kuip. Wel hield NEC eerder dit seizoen Feyenoord in De Goffert knap op een 1-1-gelijkspel en werd in vier van de acht uitwedstrijden deze jaargang de nul gehouden.

,,Dit is voor ons een prachtige wedstrijd om te spelen”, zegt NEC-trainer Rogier Meijer. ,,Ik heb de Klassieker gekeken. Dat was een hele intensieve strijd, daar zullen we ons op moeten voorbereiden. Het wordt voor ons een mooie uitdaging om net zo goed te spelen als tegen FC Emmen. We hebben niks te verliezen.”

Feyenoord speelt tussen twee toppers in tegen NEC. De Rotterdammers moest afgelopen zondag genoegen nemen met een 1-1gelijkspel tegen Ajax en gaat zondag op bezoek bij FC Twente. Dat worden voor Feyenoord heel belangrijke duels in de strijd om de landstitel.

,,Ik denk dat zij de wedstrijd tegen ons net zo belangrijk vinden”, meent Meijer. ,,Ze staan bovenaan, dus hebben de punten nodig. We zullen het zelf heel goed moeten doen om een goed resultaat te boeken. Zij zetten hoog druk en geven daardoor ook ruimte weg. Daar moeten we gebruik van maken en de kansen meteen benutten.”

Quote Voor de winterstop wonnen we van Cambuur en RKC. Dat rijtje zal langer moeten worden voordat je kan spreken over echte groei. Rogier Meijer, Trainer NEC

NEC heeft qua spel en punten de stijgende lijn te pakken. De club is nog ongeslagen in 2023, na gelijke spelen tegen Ajax (1-1) en Vitesse (0-0 met tien man) en werkte afgelopen zondag tegen FC Emmen zonder de geschorste Oussama Tannane een van de beste wedstrijden af van dit seizoen.

,,Voor de winterstop wonnen we van Cambuur en RKC. Dat rijtje zal langer moeten worden voordat je kan spreken over echte groei. Het gevoel daarin is wel goed. We geven nog steeds weinig weg en maken meer goals. Neem Dimata. Op de training is nu alles raak. Dat heeft te maken met vertrouwen en dat krijg je door te scoren.”

Meijer heeft inmiddels honderd wedstrijden achter zijn naam staan als hoofdtrainer van NEC. De vraag is of daar nog veel duels bij gaan komen, aangezien hij beschikt over een aflopend contract. Hij gaat binnenkort in gesprek met technisch directeur Carlos Aalbers over zijn toekomst.

,,Ik ben trots op het behalen van de mijlpaal van honderd wedstrijden. We zijn van ver gekomen. Als club en team hebben we al een mooie reis mogen maken. Of ik de tweehonderd wedstrijden haal? Dat weet ik nog niet, haha. Sowieso 117 wedstrijden. Ik heb het in ieder geval naar mijn zin in Nijmegen.”

Feyenoord-NEC begint woensdag om 21.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Edwin van de Graaf. NEC mist naast Tannane ook nog Magnus Mattsson, Jordy Bruijn, Robin Roefs en Mathias De Wolf. Souffian El Karouani keert terug van een schorsing.

