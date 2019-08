Meisje sinds 19 juli vermist in Nijmegen, politie deelt foto's

Kijk uit voor het water in de vijvers van Nijmeegs stadsdeel Lindenholt

13:23 NIJMEGEN - De waterspeelplaats ’t Floddertje in Lindenholt is verboden terrein. In het water zit botulisme. Vermoedelijk zit de gevaarlijke bacterie in meer waterpartijen in het Nijmeegse stadsdeel. De gemeente Nijmegen waarschuwt bewoners per brief niet in contact te komen met het besmette water of dode dieren.