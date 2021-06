Mens versus natuur: wie moet zich aanpassen? ‘Het zijn geen knuffeldieren, die leuk zijn voor een selfie’

Op veel plekken zijn ze duidelijk zichtbaar op het Nijmeegse stadseiland: de borden met de waarschuwing dat mensen toch echt 25 meter afstand moeten houden tot de runderen, die ook los in het gebied grazen. Helemaal als er kalfjes in de buurt zijn. ‘Hoe dom moet je wel niet zijn om dat te negeren?’ luidt dan ook de meest gehoorde reactie op een filmpje dat afgelopen week opdook, waarop te zien is hoe een vrouw - onbekend is wie zij is - van dichtbij een foto neemt van een rund en haar kalfje en vervolgens hardhandig via de hoorns de lucht in wordt geslingerd.



De beelden én het feit dat beheerstichting Taurus de dieren na het incident heeft verplaatst, maakten gisteren honderden lezersreacties los. Woedende reacties. Want waarom moeten dieren hier wijken voor de mens, en niet andersom?