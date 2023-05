Merletcollege Cuijk groeit uit jasje: deel schoolplein opgeofferd voor noodlokalen

Zorg voor zieke kinderen loopt vast, wachttijd in Arnhem zelfs meer dan halfjaar

Kinderen moeten veel te lang wachten op een afspraak in het ziekenhuis. In Rijnstate Arnhem duurt het zelfs ruim een halfjaar voor er plek is, terwijl dat maximaal vier weken zou moeten zijn. Sinds corona hebben kinderartsen hun handen vol aan de toestroom van nieuwe patiënten.