Met A bridge too far kwam Hollywood naar Arnhem en Nijmegen: ‘Haring eten met Sean Connery, heel relaxt eigenlijk’

Reineke werkte met Sean Connery in Deventer aan de film A Bridge Too Far: ’s Avonds stonden ritsen vrouwen bij het hotel’

Sean Connery, dat was een fijne vent. Een echte Schot, met de voeten op de grond, relativerend en vol waardering voor het werk dat je voor hem deed. Reineke Kramer uit De Steeg weet het nog als de dag van gisteren. In de hete zomer van 1976 was ze productie-assistente bij het filmepos Een brug te ver, over de Slag om Arnhem, waarvan de opnamen vooral in Deventer plaatsvonden.

3 november