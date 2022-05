Met Adriaan van Dis naar De Kleine Wereld, een Nijmeegse basisschool: ‘Een overdonderende ervaring’

Buitenzwem­bad in West maand langer dicht door lekkage, een duik nemen in het Goffertbad kan weer

NIJMEGEN - Wie een plons wil wagen in het buitenbad van zwembad West, moet nog een tijd geduld hebben. Door een lekkage in een van de toevoerleidingen is het bad nog zeker een maand gesloten. Wél kunnen zwemmers sinds donderdag een duik nemen in het Goffertbad.

28 april