Met deze wegafsluitingen moet je rekening houden in de week van 20 maart

met video Dit is de reden dat tank in Groesbeek met Z beklad is (en waarom dat Oekraïners zo emotioneel maakt)

Een Russische oorlogstank stond pas twee dagen bij het Vrijheidsmuseum in Groesbeek toen er al een Z op werd gekalkt. Waarom wordt dat symbool hier gebruikt? En hoe kan het dat die ene letter zulke hevige emoties losmaakt bij Oekraïners? Dit is wat je moet weten over de Z-bekladding.