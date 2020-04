Met drie rake zinnen laat zangeres Linde Schöne de redactie van 3FM janken: ‘Met volle angst vooruit’

In drie uur componeerden singersongwriter Schöne (26) en de Nijmeegse muzikant Daniel Cane (artiestennaam van Rico Neeter (29)) een ontroerend nummer: ‘Met volle angst vooruit’. Ze zong het verzoeknummer live op de radio, op gitaar begeleid door Neeter.



,,Het was heel apart. We zaten in mijn woonkamer en schreven gewoon een liedje. We waren niet de hele tijd heel serieus. We hadden het erover dat mijn hele huis vol spullen stond. En dan spelen we dat liedje en dan hoor ik ineens iemand huilen uit een speaker. Dat is gek en heftig. En heel fijn dat mensen het mooi vinden.’’