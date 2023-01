Mét traplift-de-luxe wordt Waalhaven-brug ‘iconisch’ en 1 miljoen duurder: ‘Is het die investering waard?’

Vertrouwen is terug bij Juliana’31, ook dankzij trip naar Spanje: ‘We kunnen weer naar boven kijken’

In twee maanden tijd is de sfeer omgeslagen. Vierdedivisieploeg Juliana’31 lijkt ontketend. Geblesseerden zijn terug en na een uitje naar Sevilla is de stemming in het team opperbest. Zondag moest streekgenoot AWC eraan geloven: 4-1.

23 januari