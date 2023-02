Meubelfabriek Malden failliet: mogelijk doorstart voor bedrijf met 40 werknemers

Maandag waren er althans nog slechts twee mensen in het pand aan de Bolder in Malden aanwezig.

Wat de oorzaak is van het faillissement is nog niet te zeggen. De directie wil geen commentaar geven ‘om een mogelijke doorstart niet te frustreren’. Als curator is mr. E. Jansen van het Nijmeegse advocatenkantoor Poelmann van den Broek aangesteld. Die is nog niet te bereiken voor een reactie.

Gespecialiseerd in zitmeubelen

Vroom is bekend van de merken Vidato Zitmeubelen, Differenti en, sinds 2018, het merk Britt Kit. Het bedrijf is opgericht in de jaren zestig van de vorige eeuw en was gespecialiseerd in zitmeubelen. Vroom bv beschikte over een eigen rompenmakerij, voorbewerking, snij- en stikafdeling, stoffeerderij en assemblage. Een van de kenmerken van de meubels van het bedrijf zijn dat standaard de zitdiepte ingesteld kan worden.