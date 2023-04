Meubelfabriek Malden maakt doorstart: werk voor 25 mensen

Rechtszaak Bert’s Animal Verhuur voor de derde keer uitgesteld

De rechtszaak van Bert’s Animal Verhuur uit Appeltern is weer uitgesteld. Voor de derde keer. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Dinsdagochtend stond Roelofs op de rol om zich in Zutphen te verantwoorden voor het dierenleed bij zijn bedrijf.