Micha Wertheim speelt oudejaarsconference voor BNNVara en neemt die op in Nijmegen: ‘Dit is de crème de la crème’

met fotoserie en video | update Vrachtwa­gen kantelt met ‘kapitaal aan vlees’ en weg blijft uren dicht: varkens moesten eerst overgela­den worden

Een vrachtwagen met varkensvlees is maandagochtend vroeg gekanteld op de Prins Mauritssingel in Nijmegen en zorgde daarmee voor een verkeerschaos. De weg (N325) was in noordelijke richting dicht om de vrachtwagen en de inhoud te kunnen opruimen. Kort voor 12.00 uur lukte het een bergingsbedrijf om de vrachtwagen weer op de wielen te zetten.