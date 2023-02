Michael van Swaaij stijgt naar plek twee, Iris Wegh nu vijfde

lezerspanel Om de zorg te ontlasten, moeten we de huisarts digitaal benaderen

Er zijn te weinig huisartsen in ons land, waardoor niet iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Hoe los je dat op? Op deze site legden we de volgende stelling voor: ‘Om de zorg te ontlasten, moeten we de huisarts digitaal benaderen.’

16:37