Microbioloog: Songfestival is ‘unieke kans’ om proef te draaien met een evenement in coronatijd

De Nijmeegse hoogleraar infectieziekten Andreas Voss is in zijn nopjes met de mogelijkheid om tijdens negen shows die voor de liedjescompetie worden gehouden - 6 repetities, bij 2 semi-finals en de finale - steeds 3500 gasten te mogen ontvangen. Voss begeleidt alle zogeheten Fieldlab-evenementen waar wordt proefgedraaid met het houden van festijnen voor grote groepen. ,,Dit is perfect, we hebben negen keer dezelfde omstandigheden.’’



Dat is volgens hem ideaal om uit te vinden wat het verschil is tussen verschillende ‘variaties’: ,,Waarmee we precies gaan variëren, weet ik nog niet, want ik weet het ook pas sinds vandaag. Maar als de locatie en de omstandigheden steeds gelijk zijn, kun je goed zien wat het effect is als je dingen verandert.’’



Zelf is Voss overigens niet bepaald een fan van het songfestival. ,,Maar ik ga in mijn gewone leven ook niet naar een dance-event, ik heb nu zo onderhand al meer evenementen meegemaakt dan in al die jaren ervoor.’’ Voss begeleidde ook proeven met evenementen in theaters, stadions en bij Lowlands.