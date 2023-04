Middeleeuwers bevolken het kasteel van Wijchen, het zijn praktische en slimme mensen

Hoe bijbaantje van Bruls een soort coronami­nis­ter maakte: ‘Nooit gedacht dat m’n leven hierdoor zó zou veranderen’

Voorzitter van het Veiligheidsberaad. Hij zag het als eervolle bijbaan. Maar zo’n impact? Dat had Hubert Bruls niet verwacht. Corona transformeerde het bijbaantje in een soort extra ministerpost. Hij kreeg er zelfs een lintje voor. Ook zijn leven blijkt veranderd. Zelfs nu hij is gestopt als voorzitter.