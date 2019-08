‘Milieu alleen te redden met drastische maatregelen: halveer veestapel en verbied openhaard’

Dat vindt voorzitter Johan Vollenbroek uit Nijmegen van Mobilisation for the Environment (Mob). Door juridische procedures van deze milieuorganisatie zette de Raad van State mei dit jaar een streep door het landelijk stikstofbeleid.



Sindsdien staat de aanleg en bouw van veel wegen, woningen, fabrieken en stallen op losse schroeven. De hoge uitstoot van stikstofverbindingen als stikstofoxiden en ammoniak is slecht voor het milieu en de biodiversiteit.



,,Verlaging van de maximumsnelheid op de snelweg naar 100 kilometer is de makkelijkste en snelste manier om iets aan de hoge uitstoot van stikstof te doen’’, zegt Vollenbroek.

,,Maar alle sectoren zullen voor een fors verlaging moeten zorgen.’’

Veehouders uitkopen

Volledig scherm Milieuactivist Johan Vollenbroek. © Paul Rapp Zo zal de intensieve veehouderij minstens gehalveerd moeten worden, vindt hij. De overheid moet de ammoniakrechten van stoppende boeren opkopen en veehouderijen dichtbij natuurgebieden uitkopen, aldus Vollenbroek.



Voor het benodigde geld kunnen de miljardensubsidies voor de biomassacentrales gebruikt worden Ook moeten kolencentrales en fabrieken met katalysatoren hun stikstofuitstoot verminderen, vindt hij, en open haarden moeten verboden worden.



Ambtenaren en de commissie Remkes buigen zich momenteel over de vraag hoe het nu verder moet met het stikstofbeleid.

Knopen doorhakken

Vollenbroek: ,,De belangen zijn groter dan die van de afzonderlijke ministers. Daarom moet premier Rutte zich er nu meer gaan bemoeien en knopen doorhakken.’’



In een open brief heeft Vollenbroek vorige week premier Rutte met zijn neus op de feiten gedrukt. Als de regering de stikstofuitstoot de komende jaren niet drastisch omlaag brengt, zoals eerder is toegezegd, dan zal Mob dat als een ‘oorlogsverklaring’ beschouwen.



De milieuorganisatie zal dan alle juridische middelen aangrijpen om dat alsnog te bereiken.

‘Niemand gebaat bij deze oorlogstaal’