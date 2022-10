Milieuactivisten demonstreren bij Engie: ‘Geen nieuwe fossiele gascentrale in Nijmegen’

Coronatest­lo­ca­tie is nu een grote sport­school: ‘Soms sturen we mensen terug die voor een test komen’

NIJMEGEN - Menig snotterende Nijmegenaar kwam er afgelopen anderhalf jaar voor een coronatest. Nu iedereen al lang weer een leven zonder coronaregels gewend is en simpele zelftestjes de GGD-testen hebben vervangen, is de test- en priklocatie aan De Biezen overbodig. Het pand is omgetoverd tot een sportschool.

28 september