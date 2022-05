Militaire begraafplaats Jonkerbos in Nijmegen beklad: hakenkruizen en ‘Fuck Putin’

Dat de entree en graven juist op 4 mei zijn beklad is volgens Alex Kalma van de Commonwealth War Graves Foundation ‘extra pijnlijk’. Voor zo ver bekend stond er geen Dodenherdenking gepland op de begraafplaats vanavond.



De politie neemt de zaak hoog op en onderzoekt de zaak. Ook wordt er forensisch onderzoek gedaan door de Marechaussee. Zij verzamelen sporen. ,,Want dit gaat nergens over", zegt een voorlichter van de politie. De begraafplaats is afgesloten voor bezoekers. Wanneer de begraafplaats weer open gaat is niet bekend.



Oorlogsgraven zijn lastig schoon te maken. De grafstenen zijn gemaakte van een vrij poreuze steensoort en daardoor kwetsbaar.