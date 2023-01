Miljoen méér voor liftbaan? Hoe eenvoudige loopbrug symbool werd voor inclusiestrijd van een hele stad

Tweespalt: geen brug of accepteren dat een rolstoeler er niet over kan

NIJMEGEN - Een brug die voor iedereen toegankelijk is. Of anders maar geen brug, vindt een groot deel van de Nijmeegse politiek. Of moet je soms accepteren dat niet elke plek in Nijmegen toegankelijk gemaakt kan worden? Dat zegt D66 en schoorvoetend ook GroenLinks.

9 september