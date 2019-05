Minder Gele Hesjes dan verwacht verzamelen zich in Nijmegen voor demonstratie

12.000 kilometer fietsen om te zien wat er tussen Nijmegen en Jakarta is

10:30 NIJMEGEN - Vliegtuig in, vliegtuig uit. Marlies Fennema (26) uit Nijmegen en Diego Yanuar (32) uit Jakarta waren al zo lang bij elkaar dat de 12.000 kilometer tussen hen geen obstakel meer was, maar romantisch was de afstand ook niet echt. Wel verschrikkelijk onhandig soms. Waarom fietsen we niet naar elkaar toe, grapte Marlies op een dag aan de telefoon. Why not, antwoordde Diego. Ja, waarom niet?