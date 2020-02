Minister Dekker: ambtenaar stop met formulieren, pak de telefoon

Ambtenaren van de overheid moeten vaker de telefoon pakken om een klacht af te handelen, zei Dekker in zijn lezing voor studentenvereniging ELSA. ,,De overheid weet je vlot te vinden als je door een rood stoplicht rijdt, maar geeft vaak niet thuis als je een klacht hebt. Mijn boodschap, zeker aan uitvoerende diensten: pak wat vaker de telefoon in plaats van een formulier", Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), dat in Nederland alle verkeersboetes int, is volgens Dekker wat dat betreft goed bezig.

Samen

De minister ziet veel in mediation, nog voordat de rechter een uitspraak doet. Bij de rechtbank Gelderland gebeurt dat al volop, wist Dekker. ,,Samen eerder er uitkomen is beter. Het gros van de mensen wil niet per se naar de rechtbank, maar een oplossing voor het probleem. Een beetje hulp om onderling afspraken te maken trekt het probleem vlot. Denk bijvoorbeeld aan een burenruzie, een scheiding of een arbeidsconflict.”

Wijk

Normaal beslecht een rechter juridische geschillen tussen burgers of bedrijven achteraf. De tussenrechter kan als bestuursrechter al vanaf het begin van de procedure kleine uitspraken doen.” De tussenrechter is volgens de minister te vergelijken met een scheidsrechter bij een sportwedstrijd. Ook die wacht niet totdat de tenniswedstrijd helemaal is uitgespeeld, maar beslist meteen of een geslagen bal in of uit is.