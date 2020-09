Minister Hugo de Jonge: drukte bij teststraten blijft ‘nog wel enkele weken’

Door de explosie aan testverzoeken blijft de capaciteit echter nog steeds onvoldoende. Een woordvoerder: ,,Wereldwijd is er een tekort aan testmateriaal. Tegelijkertijd is het aanmelden voor een test veel laagdrempeliger geworden. We zien ook dat mensen zich laten testen zonder dat ze klachten hebben. Daardoor is de vraag veel harder gegroeid dan we geprognosticeerd hebben.”