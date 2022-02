Minister: snel duidelijkheid over wie 200 euro extra energietoeslag krijgt

Lachende gezichten in de kroegen in Nijmegen: ‘Mensen zijn door het dolle heen’

NIJMEGEN - Lachende gezichten overal in de kroegen in Nijmegen. Gezellig volle verwarmde terrassen, zoals op de Grote Markt en in de Molenstraat. Want de temperatuur, die valt best mee op deze eerste zaterdag dat de horeca weer open mag na de zoveelste lockdown vanwege corona.

30 januari