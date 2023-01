Minister: verbod op varend ontgassen komt echt niet eerder

Tankerschepen kunnen voorlopig doorgaan met het uitstoten van schadelijke gassen op de grote rivieren. Het is juridisch niet mogelijk om een verbod op varend ontgassen versneld in te voeren, zegt minister Harbers. Het wachten blijft daarom op een verdrag met omliggende landen.

Zolang dat er niet is kunnen schepen op de Waal en andere grote rivieren en meren hun laatste restjes schadelijke stoffen de lucht in blijven blazen. Dit kan met name voor matrozen op het schip schadelijk zijn voor de gezondheid.

Als Nederland nu in zijn eentje een verbod invoert, dan is dat in strijd met internationale verdragen, schrijft minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer. Want dan moet Nederland ook zorgen dat er voldoende installaties zijn om de schepen op een milieuvriendelijke manier te kunnen ontgassen. Momenteel kan dat alleen in de haven van Moerdijk.

Stilleggen van tankervaart

Een nationaal verbod nu invoeren zou ‘praktisch neerkomen op het stilleggen van de tankervaart in Nederland’, schrijft de minister. Ook omdat schippers dan opdraaien voor de kosten. In het op handen zijnde internationale verdrag moeten juist de verladers het ontgassen betalen. De verwachting is dat er dan snel meer installaties in gebruik worden genomen.

In de haven van Amsterdam staat een mobiele ontgassingsinstallatie. Deze is echter buiten gebruik wegens te weinig klanten, meldt weekblad Schuttevaer.

Wachten op Zwitserland

Harbers reageert met de brief op beweringen die deskundigen eerder deden bij Omroep Flevoland en NRC dat Nederland al lang een eigen verbod had kunnen invoeren op het varend ontgassen.

Van alle betrokken landen moet alleen Zwitserland het internationale verbod nog bekrachtigen. Eerder zei Harbers dat hij verwacht dat dit medio dit jaar het geval is.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.