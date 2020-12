Miriam (58) ‘vergeet’ voor 42 euro bij de zelfscankassa van AH en belandt in politiecel, in papieren pak

Even boodschappen doen, dacht Miriam uit Nijmegen. Ze had leuke recepten bedacht. Op weg van haar werk naar huis, zou ze langs de AH aan de Daalseweg rijden. En dan snel weer door, naar haar ouders - ze is mantelzorger.



Kwam het door de drukke dag dat ze een tikje chaotisch was? Zelf denkt ze van wel.



Hoe dan ook: bij de AH pakte ze bij de ingang een handscanner. Hoewel ze daar helemaal niet handig in is, zegt ze. Maar er waren zo weinig kassa’s. Stom: een enkele keer legde ze een artikel zó in het winkelwagentje, zonder te scannen. ,,Automatisme,” zegt ze. ,,Oh god ja, realiseerde ik me, ik moet scannen en haalde alles weer uit het winkelwagentje.”



Ze dacht dat ze het zorgvuldig deed. Maar een medewerker constateert bij een steekproef dat ze zes à zeven artikelen niet heeft gescand. Het gaat om een bedrag van 42 euro. Op, volgens Miriam, een totaal van bijna 140 euro. ,,Ik schrok ook heel erg.”