Misdaadcijfers waren nog nooit zo laag, maar online criminaliteit explodeert: ‘Wij rekenen ons nog niet rijk’

Ouderen stoeien met QR-code voor café en bioscoop: 'Ze zijn soms helemaal van slag'

22 september Voor wie een bak koffie wil drinken in een café of een film wil zien in de bioscoop, is een zogenoemde QR-code vanaf zaterdag onmisbaar. Maar wat als je de bijbehorende CoronaCheck-app maar niet op je smartphone krijgt? Of zelfs helemaal geen mobiele telefoon bezit? Voor veel ouderen blijkt het een probleem. ,,We zijn er de hele dag druk mee.”