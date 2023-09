Moedeloze Max (21) kon maar geen kamer vinden in Nijmegen, tot die ene oproep

Hij was de hoop compleet aan het verliezen. De Duitse psychologiestudent Max Eckert (21) kon op geen enkele manier een studentenkamer vinden in Nijmegen en ging uiteindelijk met vijfhonderd zelfgemaakte advertentiekaartjes langs de deuren. Nu is het hem gelukt en kan zijn studententijd beginnen.