Auto ramt bestelwa­gen van pakketbe­zor­ger in Nijmegen

28 januari NIJMEGEN - Een pakketbezorger is maandagavond in Nijmegen lichtgewond geraakt toen zijn bestelbus werd geramd door een passerende auto. Dat gebeurde kort voor 20.30 uur op de Houtlaan, nabij de universiteitscampus. Volgens getuigen werd de bus geraakt juist toen de chauffeur via de zijdeur wilde uitstappen om een pakket te bezorgen.