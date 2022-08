Moestuincoaches steeds populairder in Nijmegen: ‘Niet alle leerkrachten hebben groene vingers’

NIJMEGEN - De moestuin is populair. Ze verrijzen op schoolpleinen, bij kinderdagverblijven en midden in wijken. Tegelijkertijd groeit ook de populariteit van de moestuincoach. Deze zomer rondden 23 Gelderse coaches hun opleiding af. Tien daarvan bevinden zich in Nijmegen.

Het is de eerste keer dat de opleiding tot moestuincoach in Gelderland werd gegeven deze zomer. Maar het is nu al zo populair dat er waarschijnlijk nog een ronde komt in januari.

Helpen met onderhouden

Quote Doordat kinderen zelf hun groenten maken, krijgen ze er meer gevoel bij Wieke Bonthuis, Jong Leren Eten Gelderland ,,Moestuincoaches helpen scholen die een moestuin willen aanleggen. Ze kunnen helpen met het aanwijzen van een geschikte plek en geschikte invulling. Ze kunnen tips geven over wat te planten en wanneer, ze kijken naar de zonuren en of er water in de buurt is”, zegt Marijn Haan, ‘gezondheidsmakelaar’ bij GGD Gelderland-Zuid én zelf moestuincoach in Nijmegen.



Haan koos ervoor als gezondheidsmakelaar de cursus tot moestuincoach te volgen, omdat ze dat handig vond. ,,Ik krijg die coaches straks onder mijn hoede. Het is dan goed om te weten wat er allemaal gebeurt bij zo’n opleiding. En ik vond het handig om te weten wat je allemaal met een moestuin kunt. Dat wist ik zelf ook nog niet.”

Moestuincoaches volgen een vierdaagse opleiding bij natuurorganisatie IVN. De cursus is opgezet in samenwerking met Velt en Jong Leren Eten Gelderland. Daarin leren de deelnemers onder meer hoe ze een gastles op een school kunnen houden, want dat is onderdeel van hun opdracht. ,,Niet alle leerkrachten hebben groene vingers.”

Kinderen betrekken

Haan is enthousiast over wat er gedaan wordt in de moestuinen bij scholen in de regio Nijmegen. ,,De kinderen leren wat ze zelf kunnen maken aan eten door gewoon een zaadje in de grond te stoppen. Of je laat ze op zoek gaan naar beestjes. Ze raken zo meer begaan met de voedselketen. Het is heerlijk om te zien hoe de kinderen zich verwonderen over alles wat er in een moestuin gebeurt.” Het is volgens Haan een fijne aanvulling op het reguliere onderwijs. ,,Je ziet hier kinderen opleven die in de klas misschien minder goed meekomen.”

Bezig zijn met groente en fruit stimuleert kinderen daarnaast om gezond te eten. Wieke Bonthuis van Jong Leren Eten Gelderland: ,,Doordat kinderen zelf hun groenten maken, krijgen ze er meer gevoel bij. Zo noemde een van de moestuincoaches laatst dat er een kind met een radijsje naar zijn moeder was toegerend om te zeggen dat die zo lekker was. Waarop die moeder verbaasd reageerde: ‘die lustte jij toch niet?’ Het kind antwoordde dat dit nu wel het geval was. Dat is precies wat we willen bewerkstelligen. En de moestuincoaches kunnen daar een belangrijke rol in spelen.”