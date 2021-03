Mogelijk één besmetting tijdens proef NEC - De Graafschap: ‘Dat is heel weinig op 1200 toeschouwers’

UpdateNIJMEGEN - Tijdens de Fieldlab-voetbalwedstrijd tussen NEC en De Graafschap is mogelijk één supporter besmet geraakt met het coronavirus . Dat blijkt uit de tweede testronde die vijf dagen na de wedstrijd is gehouden. Daarbij kwamen niet alle toeschouwers opdagen, maar met een opkomst van 82 procent is de organisatie zeer tevreden.

De besmette fan bevond zich tijdens de wedstrijd in het Goffertstadion op een vooraf aangewezen vaste zitplaats op de tribune, waar diegene met een mondkapje de hele wedstrijd is blijven zitten. Of de fan tijdens de wedstrijd besmet is geraakt of in de periode kort daarvoor of daarna, is volgens organisator Fieldlab Evenementen niet te zeggen.

Dat toeschouwers in de tweede ronde positief zouden testen, lag in de lijn der verwachting, zegt Tim Boersma van Fieldlab. ,,Maar één besmetting op ongeveer 1.200 toeschouwers is heel weinig.” Belangrijker vindt hij dat bij de eerste test, 48 uur voor de wedstrijd, tien mensen positief zijn getest, terwijl ze geen klachten hadden. Zij mochten het stadion niet in. De tweede test werd gehouden op verzoek van de GGD, om bron- en contactonderzoek makkelijker te maken, mocht dat noodzakelijk zijn.

Risico's zo klein mogelijk gemaakt

Moeten toeschouwers die in hetzelfde vak zaten als de besmette supporter zich nu ongerust maken? Boersma: ,,De meeste mensen in het vak hebben zich in de tweede ronde laten testen. Wie dat niet gedaan heeft kan dat alsnog doen bij de GGD, ook als je geen klachten hebt.”

Dat onder de fans die zich niet hebben laten testen ook besmette personen kunnen zitten, is een risico als je tussen andere mensen begeeft. ,,In de supermarkt kun je ook besmet raken”, zegt de de Nijmeegse arts-microbioloog Andreas Voss die bij het onderzoek betrokken is. ,,Maar wij hebben er alles aan gedaan om dat risico zo klein mogelijk te maken, kleiner dan in het dagelijks leven.” Daarom moesten vooraf alle toeschouwers getest worden en werd hen opgedragen na de wedstrijd tien dagen geen mensen uit kwetsbare groepen te ontmoeten.

Het aantal van 82 procent dat zich voor de tweede keer heeft laten testen noemt Voss ‘hoog’. ,,Mensen waren niet verplicht te komen en moesten soms van ver weg komen. Het is een groot succes.”

Twee andere supporters testten ook positief. Zij zijn volgens Voss niet besmet geraakt tijdens het duel en hebben toeschouwers niet kunnen besmetten. Deze twee voetbalfans hadden recent, voor de wedstrijd, corona gehad en droegen daarom nog resten van het coronavirus bij zich. Dat zij bij de eerste test negatief scoorden is mogelijk in zo'n situatie.

Grootschalige studie

Het toelaten van publiek in het Goffertstadion in Nijmegen was onderdeel van een grootschalige studie die moet uitwijzen of ondanks corona evenementen als voetbalwedstrijden weer veilig met toeschouwers gehouden kunnen worden. De besmettingen hebben geen invloed op de testresultaten, zegt Voss. ,,Het onderzoek ging niet over hoe mensen besmet raken. We hebben gedrag gemonitord: zoals hoeveel en hoe lang mensen contact met elkaar hebben in verschillende situaties.” De verwerking van die resultaten zal nog enkele weken in beslag nemen.

Bij een vergelijkbaar onderzoek in een congrescentrum en een theateroptreden van Guido Weijers kwam respectievelijk 77 en 79 procent opdagen voor een hertest na vijf dagen. Daar waren geen besmettingen geconstateerd.