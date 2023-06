‘Monsterwesp’ die bijen doodt, rukt op: gigantische opmars in Gelderland

Het gesprek Hoe gaan we om met liefde (en seks) in tijden van robots? Merel (30) zoekt het uit

De Nijmeegse dichter Merel van Slobbe (30) debuteert met de bundel De maan schijnt feller in de metaverse. Een boek over liefde in tijden van Tinder en de vervagende grens tussen mens en computer. ,,Grappig dat iedereen op Tinder zegt dat hij liever niet op Tinder zit, maar iemand in het echt wil ontmoeten.”