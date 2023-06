Monumentaal pand verduurzamen? Nijmegen komt met hulp en soepelere regels

Zonnepane­len zichtbaar op monumenten? Kan straks zomaar: Beuningen wil voorbeeld uit Nijmegen volgen

Zonnepanelen op de Corneliuskerk of op een ander monumentaal pand in Beuningen, Ewijk, Weurt en Winssen? Dat was altijd onmogelijk, als ze in het zicht stonden. Grote kans dat het binnenkort wél mag.