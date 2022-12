Monumentale Königorgel uitgepakt; Nijmeegse Stevenskerk klaar voor kerstperiode ondanks bouwongeluk

De bouwwerkzaamheden van deze fase van de renovatie zijn nog niet afgerond. Er komen nog glaswanden tussen het schip van de kerk en de twee aangrenzende kapellen. Het plaatsen ging eind november mis. Bij het naar binnen takelen zijn twee van de zes loodzware platen kapotgevallen.

Het glas is op maat gemaakt in Spanje. Het duurt een paar maanden voordat de vervangende platen er zijn. Het glasbedrijf komt deze week met een verklaring waarom het is misgegaan, meldt woordvoerder Paul Schreurs van de Stevenskerk. De bedrijven die werkzaam zijn in de kerk, zijn verzekerd voor dit soort schade.

Kerk is lichter geworden

De kerk wordt nu opgeruimd en is komend weekend open. Vanaf 17 december is de kerk dagelijks open. Bezoekers kunnen zien hoe licht de ruimte is geworden nu de dichte wanden, die de kapellen afschermden van het kerkschip, zijn weggehaald.

Het daglicht kan nu door de hoge ramen van de kapellen, de kerk in vallen. De geplande glaswanden zijn bedoeld om de kapellen straks apart te kunnen gebruiken en verwarmen. Tot het eind van het jaar heeft de kerk nog een energiecontract en kan de vloerverwarming het monument verwarmen, gewoonlijk staat de thermostaat op 15 graden. Het is nog niet bekend hoe dat daarna verder gaat.

Beroemd orgel

Het grote orgel van de Stevenskerk wordt nu schoongemaakt. Het is een beroemd instrument dat in de jaren 1773 tot 1776 werd gebouwd door de Keulse orgelbouwer Ludwig König. Het werd bij het bombardement van 22 februari 1944 zwaar beschadigd. De omvangrijke restauratie is in 1974 voltooid. In 2019 heeft een nieuwe, bescheiden, restauratie plaatsgevonden, waarbij de orgelkas in de oorspronkelijke strogele kleur werd teruggebracht en de ornamenten opnieuw met bladgoud werden bekleed.

Het uitgepakte Königorgel is voor het eerst weer in volle glorie te bekijken en beluisteren bij het concert Dromen als Messiaen met organist Berry van Berkem, op vrijdag 9 december om 20.30 uur.

Kerstperiode

Vanaf 17 december is de Stevenskerk versierd voor Kerstmis en dagelijks te bezoeken. Op het programma staat onder meer een concert van Choir of Clare College uit Cambridge op 23 december, een kerstnachtdienst, een viering op eerste kerstdag, een kerstmatinee op 26 december met het Symfonieorkest Nijmegen en een filosofisch oudejaarscollege op 28 december.

