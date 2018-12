Moshin Saeed rolt zijn spandoeken uit bij de Radboud Universiteit: Ik ben gezakt vanwege mijn huidskleur

Video 25 tips na uitzending Opsporing Verzocht over mogelijk doelwit schietpar­tij Heseveld

14:00 NIJMEGEN - De politie heeft 25 tips binnengekregen over de schietpartij in de Nijmeegse wijk Heseveld op 21 september van dit jaar. Dit naar aanleiding van de uitzending van Opsporing Verzocht van dinsdagavond waarin voor de tweede maal aandacht werd gevraagd voor de zaak. In de uitzending werden beelden getoond van de man die mogelijk doelwit was van de poging tot liquidatie.