Moslims krijgen alcoholvrij introductiefeest in Nijmegen

Aansluitend zijn er spellen, activiteiten en workshops. Ook zal moslimstudentenvereniging MSV de aanwezigen informeren over wat deze Nijmeegse studentenorganisatie voor haar leden te bieden heeft. Het alternatieve Meet & Eat wordt mede georganiseerd door het officiële introductiecomité van de Radboud Universiteit. Introductiecoördinator Dionne Aldus: ,,Niet alleen moslimstudenten, maar álle studenten zijn van harte welkom.”

Introfestival

De Meat & Eat-gedoopte bijeenkomst, volgende week vrijdag, is een alternatieve afsluiting voor wie zich niet thuis voelt op het afsluitende introductieweekeinde. Dit ‘Introfestival’ vormt het traditionele hoogtepunt van de jaarlijkse introductieweek van de Radboud Universiteit. Hoewel de organisatie stelt scherp toe te zien op alcoholmisbruik, is het geen geheim dat een flink deel van de introductievierders hier, al even traditioneel, stevig inneemt.