Mountain Dancers uit Alverna dansen tegen pesten in ‘Empty Chair’

Ogen zijn gericht op Kamervoor­zit­ter Bergkamp: wat kan zij doen aan onveilige werksfeer?

Aan de onveilige werksfeer in de Tweede Kamer is niet in mum van tijd iets verbeterd, vrezen politieke partijen. De ogen zijn nu op Kamervoorzitter Vera Bergkamp gericht. Wat kan zij doen?