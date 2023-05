Mout Bierfestival komt naar Nijmegen: 200 speciaalbieren en veel spellen

Brigitte (48) droomt na hersentu­mor van deelname aan Vierdaagse, maar mag niet meedoen: hulpmiddel afgekeurd

Na verwijdering van een hersentumor én een lange revalidatie was het voor Brigitte van der Laan een droom om mee te doen aan de Nijmeegse Vierdaagse. Ze liep de ‘Walk of the World’ al zes keer, maar mag niet meer meedoen nu ze een hulpmiddel nodig heeft om te kunnen blijven lopen. ,,Juist voor deze groep mensen is sporten zo belangrijk.”