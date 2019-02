Müslüm Gürses is Turkse smartlappenkoning: Muziek is bagger, maar zijn fans zijn fascinerend

Zes horloges en medicijnen: Van wie is deze kluis?

19:51 NIJMEGEN - In een sloot in Nijmegen hebben agenten zondag een kluis gevonden. Daarin zaten zes horloges en medicijnen, zo blijkt uit foto's die de politie Nijmegen-Zuid op Facebook heeft gedeeld. Het is onduidelijk hoe lang de kluis in het water heeft gelegen langs de Nederheidsweg in de wijk Neerbosch-West.